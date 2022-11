Marktmacht nutzen: zur fairen und nachhaltigen Beschaffung der Stadt München

Im folgenden Beitrag geht es um die nachhaltige Beschaffung der Öffentlichen Hand, also um dem Einkauf von Kommunen, Ländern und Bund unter Beachtung sozialer und ökologischer Kriterien. Denn mit ihrer Marktmacht – für über 500 Milliarden Euro im Jahr kauft die Öffentliche Hand in Deutschland Produkte und Dienstleistungen – könnte sie einiges bewirken.

Wir haben wissen wollen, was die Stadt München tut, und haben nachgefragt bei der Fachstelle EineWelt des Referats für Klima- und Umweltschutz der Stadt München.

Welche Produkte die Stadt unter Beachtung ökologischer und vor allem sozialer Kriterien einkauft, was sie damit erreichen will und wo die Schwierigkeiten beim Einkauf liegen, das erläutern uns Sylvia Baringer und Simone Krischke von der Fachstelle EineWelt. Zunächst stellt Simone Krischke die Fachstelle vor.

