46. Teil Klima in Bewegung – Extremwetter in Italien, Albanien und Saudi-Arabien, aus P4F München entsteht eine gGmbH, der Radentscheid Bayern rollt

Im 46. Teil ist der heiße Herbst etwas abgekühlt. Nachdem die Letzte Generation ihre Aktionen nach der BER Blockade bis mindestens zum 5.12. ruhen lassen möchte, sind die 13 Personen „frühzeitig“ aus der Münchner Präventivhaft entlassen worden. Und dazu passend beschäftigen wir uns diesmal mit erfreulichen Themen. Mit Leocor hat sich aus den Reihen der Parents for Future München eine gemeinnützige GmbH gegründet, die den finanziellen Background für größere Initiativen bilden möchte. Uli hat dazu mit Paulo gesprochen. Außerdem ist die erste Phase des Radentscheids Bayern, die Unterschriftensammlung, erfolgreich verlaufen. Es sind über 4 Mal so viele Unterschriften eingegangen wie benötigt. Über die weiteren Schritte des Volksbegehrens für einen besseren Radverkehr sprechen wir mit der Mit-Initiatorin Bernadette Felsch vom ADFC Bayern. Nicht ganz so erfreulich ist das Extremwetter in dieser Woche. Es zeigt sich, dass wir letzte Woche richtig lagen, als wir über einen vermeintlichen Tornado im Saarland, genauer in Urexweiler bei Marpingen, berichtet haben. Der Tornadoexperte Andreas Friedrich vom Deutsche Wetter Dienst stellte am Freitag klar, das sei «sicher [ein] mittelschwerer Tornado» gewesen. Genauso hat sich unser Ausblick auf das Extremwetter das Italien getroffen hat bewahrheitet. Die Erdrutsche und Überschwemmungen auf der Insel Ischia haben 8 Todesopfer gefordert. Und in Saudi-Arabien, in Jedda, kam es zu massiven Regenfällen, bei denen nach Berichten in 6 Stunden das 15fache der durschnittlichen Jahresregenmenge in der Region niederging. Und auch Albanien ist von einer schweren Unwetterfront getroffen worden, dort verloren 6 Menschen ihr Leben. Insgesamt also keine erbaulichen Wetter-Informationen.

46. Teil Klima in Bewegung – 30.11.2022 – 20:35 Minuten

Links:

Radentscheid Bayern: https://radentscheid-bayern.de/

Leocor: https://leocor.org/