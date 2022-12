1. Türchen LORA Adventskalender – COP27

Hinter dem ersten Türchen unseres LORA Adventskalenders verbirgt sich ein ziemlich aktueller Beitrag. Am 23.11.2022 trafen sich in den LORA Studios die beiden Redakteur*innen unseres Klimamagazins „Klima in Bewegung“, Ramona Rösch und Fabian Ekstedt, mit Markus Raschke von Protect the Planet. Markus war erst am Montag von der Conference of the Parties, COP27, also der Weltklimakonferenz in Scharm el Scheich zurückgekommen. Den ersten Teil dieses Interviews sendeten wir direkt im Klimamagazin, der zweite lief am nächsten Tag im LORA Magazin. In ihm berichtet uns Markus von seinen Erfahrungen vor Ort: Überwachung durch den ägyptischen Staat, Bla bla bla von Politiker*innen, Aktivismus und Parties, mögliche Erfolge und andauernde Verdrängung der wissenschaftlichen Fakten.

Aber hören Sie selbst:

Interview von Fabian Ekstedt und Ramona Rösch mit Markus Raschke – 23.11.2022 – 15:46 Minuten

Wir hoffen Sie schätzen unsere Arbeit. Über lange Interviews mit Menschen, die sonst kaum mediale Aufmerksamkeit bekommen, versuchen wir die Medienlandschaft um viele Perspektiven zu bereichern. Und das ist immer wieder der Blick von „unten“. Dies gelingt uns durch das große Vertrauen unserer Gesprächspartner*innen, die wissen, dass wir uns in den bald 30 Jahren, die wir senden, konsequent für die Zivilgesellschaft und eine zivile Lösung der bestehenden Probleme eingesetzt haben. Dabei schneiden wir unsere Interviews so, dass auch medial nicht erprobte Menschen gut klingen und ihre Punkte wiedergeben können.

