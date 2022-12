Sonderregelungen für Reiche abschaffen! – Reform der Erbschafts- und Schenkungssteuer

Warum die Erbschafts- und Schenkungssteuer dringend reformiert werden muss, das schildern Alfred Eibl von Attac, Ralf Krämer von ver.di, Tobias Peters von der Arbeitnehmerkammer Bremen und Axel Troost von der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik.

Seit langem schon werden von Gewerkschaften und Sozialverbänden Forderungen nach einer Reform bzw. Erhöhung der Erbschafts- und Schenkungssteuer erhoben. Zu großen Teilen findet eine solche Forderung auch Zustimmung in der Bevölkerung, gerade jetzt in einer Zeit vieler Krisen – Krieg in der Ukraine, Pandemie, Klimakatastrophe – einer Inflationsrate von 10 Prozent und hoher Energie- und Lebensmittelpreise.

Die Bundesregierung hat auf diese Krisen mit milliardenschweren Entlastungspaketen und Abwehrschirmen reagiert. Doch die grundgesetzlich verankerte Schuldenbremse zwingt unweigerlich zu Rückzahlungen in den nächsten Jahren.

Wenn in der Zukunft Kürzungen im sozialen Bereich vermieden werden sollen, wird es deutlich höhere Steuereinnahmen brauchen.

Helfen dabei könnte die Erbschafts- und Schenkungssteuer. Die aber steht schon seit langem in der Kritik, vor allem weil Betriebsvermögen in Millionenhöhe aufgrund von zahlreichen Sonderregelungen oft überhaupt nicht versteuert werden müssen. Warum das so ist und was anders gemacht werden muss, das erläutern uns im Beitrag

Alfred Eibl, Experte für Finanz- und Steuerpolitik im Koordinierungskreis des globalisierungskritischen Netzwerk Attac

Ralf Krämer, Gewerkschaftssekretär beim ver.di-Bundesvorstand im Bereich

Wirtschaftspolitik

Tobias Peters, Referent für Wirtschafts- und Finanzpolitik der Arbeitnehmerkammer Bremen

Axel Troost, Geschäftsführer der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik.

Zunächst ein paar Fakten zur Erbschaftssteuer, gesprochen von Moritz Fitzek.

Mehr zum Thema „gerechte Steuerpolitik“ gibt es in unserem Podcast „Wirtschaftspolitik neu denken“ Folge 3 mit dem Titel „Steuern, Steuern, Steuern … Es geht auch besser“. Darin beschäftigen wir uns unter anderem auch mit einer Reform der Einkommenssteuer und der Vermögenssteuer: https://lora924.de/2022/11/24/teil-3-steuern-steuern-steuern-es-geht-auch-besser/

