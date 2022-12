7. Türchen im LORA Adventskalender – #IchBinArmutsbetroffen

Das Jahr 2022 hat auch auf Twitter einige Highlights hervorgebracht, sogar bevor der reichste Mensch der Welt dieses „soziale“ Netzwerk gekauft hat. Denn im deutschsprachigen Raum verbreiteten unter dem gemeinsamen Stichwort #IchBinArmutsbetroffen Menschen ihre Erfahrungen und Perspektiven. Doch es ging ihnen nicht nur um das Beschreiben des Ist-Zustands oder den Hinweis auf eine vermeintliche „Opfer-Position“. Nein, es geht um etwas ganz selbstverständliches: Das Eintreten für Menschenwürde!

Denn genau das ist es, was von Armut betroffenen Menschen häufig abgesprochen wird: Ihre Würde.

Sei es über niedrige Hartz IV Sätze sowie deren Kürzungen, die ein Leben in Würde in dieser Gesellschaft kaum möglich machen, oder über die Berichterstattung über von Armut Betroffene.

Bei LORA hat es die Redaktion „Auf Kante genäht“ am 29.06.2022 anders gemacht. Hören Sie hier den gema-freien Mitschnitt der Live-Sendung mit den Studio-Gästen: Beatrice, Arnold und Peter.

Auf Kante genäht vom 29.06.2022 – 50:39 Minuten

Wir hoffen Sie schätzen unsere Arbeit. Über lange Interviews mit Menschen, die sonst kaum mediale Aufmerksamkeit bekommen, versuchen wir die Medienlandschaft um viele Blickwinkel zu bereichern. Und das ist immer wieder der Blick von „unten“. Das können wir, weil wir ehrenamtlich arbeiten, ohne Redaktionsvorgaben oder großes Medienhaus im Rücken. Doch das Projekt „LORA München“, ein Zusammenschluss von aktuell 114 eigenständigen Redaktionen, die gemeinschaftlich dieses Radio betreiben, droht an seinen Kosten zu scheitern.

