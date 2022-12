47. Teil Klima in Bewegung – Extremwetter am Mittelmeer, Letzte Generation und Unterstützer in München, Bürgerbegehren Grünflächen erhalten

Im Teil 47 ist die Letzte Generation in München wieder sehr aktiv. Fabian war bei der angeündigten Aktion am Montag vor Ort und hat mit Bernd von XR über die Unterstützung für die Letzte Generation gesprochen. Außerdem müssen wir auch wieder über die sogenannte Präventivhaft sprechen, nachdem wieder Aktivisten ohne Prozess in Haft gekommen sind, zwei sogar bis zum 5.01.2023. Im Extremwetter-Block haben wir wieder eine Warnung für Ischia. Nachdem die Opferzahlen des Extremwetters von letzter Woche mittlerweile von 8 auf 11 gestiegen sind, werden vor dem nächsten Unwetter über 1000 Menschen evakuiert. Auch in Kroatien kam es zu massiven Unwettern und Hagelstürmen. Und eine Rechnung ergibt, dass das Extremwetter in Indien im Oktober jeden Tag im Durchschnitt mehr als 6 Menschen das Leben kostete. Doch eine gute Nachricht haben wir auch, denn mit Stefan Hofmeir sprechen wir über den Stand des Bürgerbegehrens „Grünflächen erhalten“.

Teil 47 Klima in Bewegung – 07.12.2022 – 19:27 Minuten

