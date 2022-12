„Die unvergessliche Ausstellung“ – Plakataktion gegen die Tabuisierung von Demenz

Plakatwerbung wirkt. Überall in München stehen die großen Plakatwände, die uns dazu anregen wollen zu kaufen oder manchmal auch zu spenden. Doch jetzt gibt es an einigen Stellen auch Plakate die uns ausnahmsweise nichts verkaufen wollen. Stattdessen zeigen sie Menschen mit Demenz. Drunter stehen kleine Texte über die Personen und das Bild. Wir haben darüber mit Désirée von Bohlen gesprochen. Sie ist erster Vorstand beim Desideria Care e.V. und hat „Die unvergessliche Ausstellung“ mit ins Leben gerufen. Als erstes wollten wir von ihr wissen, worum es in dieser Ausstellung im öffentlichen Raum geht.

Interview von Fabian Ekstedt mit Désirée von Bohlen – 07.12.2022 – 11:17 Minuten

Weitere Infos unter: https://unvergessliche-ausstellung.de/