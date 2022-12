8. Türchen LORA Adventskalender – Warum wir alle ein bisschen Mörder sind…!

Jaja, stille Nacht, heilige Nacht kommt bald. Und wir sind dann alle friedlich unterm Weihnachtsbaum und erfreuen uns daran, dass vor ca. 2022 Jahren ein Bauer sich doch noch ein Herz gefasst hat und die Maria im Stall den Sohn Gottes gebären durfte. Was haben wir daraus gelernt? Jedenfalls keine Hilfsbereitschaft. Denn wissen Sie, was ein Pushback ist?

Das hat, kleine Hilfe, was damit zu tun, wie man an den Aussengrenzen der EU mit Flüchtlingen umgeht, und zwar offiziell im Regierungsauftrag. Genauer erklärt uns das Hanno Bruchmann, Vorstandsmitglied von Mare Liberum. Diese Organisation hat gerade den Pushback Report vorgelegt – und was sie darin berichtet, ist nichts Geringeres, als die Beschreibung von Menschenrechtsverbrechen in unserem Namen als täglichem Normalzustand.

Interview von Andrasch Neunert mit Hanno Bruchmann – 22.04.2022 – 9:35 Minuten

