17. Türchen LORA Adventskalender – Ein anderes Finanzsystem ist möglich

Aladin versus Ali Baba – Kapitalismuskritik: Heute führt uns das Türchen Nummer 17 auf eine literarische Zeitreise über das Finanzsystem, durch ein Gespräch mit dem Wirtschaftssoziologen Werner Rügemer und auf eine Tagung mit Christian Felber.

Noch nie hatte die Welt ein solch verrücktes Finanzsystem wie heute. Noch nie war die Kluft zwischen Vermögenden und normal Beschäftigten so obszön wie heute. Noch nie war die Kluft zwischen dem was real erwirtschaftet wird und den spekulativen Geldblasen und Verschuldungstürmen so gefährlich groß. Und noch nie waren Kapital und Eigentum global so verflochten und dabei so politisch unbehelligt ihrem Profitinteresse überlassen.

Wie kann man dieses intransparente, ineffiziente, skrupellose, krisenträchtige, nicht-nachhaltige und kriminelle Finanzsystem demokratisch und gerecht gestalten? Wie könnte ein gemeinwohlorientiertes Wirtschaften, jenseits von Wachstumszwang und Ausbeutung, aussehen?

Unsere Kollegin Renate Börger von der Attac Redaktion hat sich am 7.12.22 auf die Suche begeben.