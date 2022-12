19. Türchen LORA Adventskalender – Ein Ausblick vom Anfang des Krieges

Zum 19. Türchen müssen wir auf das prägendste Ereignis 2022 zurückblicken. Am 24.02.2022 begann der Krieg Russlands gegen die Ukraine. An diesem Tag interviewte unser Kollege Andrasch Neunert den ehemaligen UN-Korrespondenten der Taz Andreas Zumach. Es ist der am meisten geklickte Beitrag des Jahres auf unserer Website und jetzt, an Weihnachten genau 10 Monate später, lohnt es sich nochmal nachzuhören.

1.Teil bis 13:44 Vorgeschichte, Sanktionen

2. Teil ab 13:44: Strategien, Krieg und Klima, langfristige Aussichten

Interview von Andrasch Neunert mit Andreas Zumach – 24.02.2022 – 26:34 Minuten

