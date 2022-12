Audiostreifzug: Das Münchner Klinikviertel

In der siebten Sendung aus der Reihe „Audiostreifzug durch den Stadtbezirk Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt“ geht es diesmal um das Klinikviertel.

In der Sendung stellen wir den Kalender „Kliniken im Viertel“ für das Jahr 2023 vor, in dem sich nicht nur schöne Bilder und Fotos vom Klinikviertel finden, sondern der auch ausführlich über die Geschichte des Klinikviertels informiert. Dann sprechen wir über die Führung „Spaziergang durch das Klinikviertel“ des Vereins Stattreisen München, mit der man das Viertel kennenlernen kann. Außerdem geht es um den Nußbaumpark, eine grüne Oase mitten in der Stadt und im Klinikviertel sowie um die architektonisch beeindruckende St.-Matthäus-Kirche am Rande des Parks. Beginnen aber werden wir mit dem Straßenquiz „Kennen Sie das Klinikviertel?“ Die Radiogruppe der Mathilde-Eller-Schule und LORA München wünschen Euch eine gute Unterhaltung.

