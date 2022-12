​SPD-Fraktion verleiht Europapreis an das Eine Welt Netzwerk Bayern

Die SPD-Fraktion im Bayerischen Landtag hat am 10. Dezember 2022 ihren Europapreis an das Eine Welt Netzwerk Bayern verliehen. Dabei hielt Dr. Alexander Fonari vom Eine Welt Netzwerk eine hörenswerte und nachdenklich machende Dankesrede.



Das Eine Welt Netzwerk Bayern wurde vor 23 Jahren gegründet und ist ein Zusammenschluss von 213 lokalen Gruppen und Weltläden, die sich besonders für bürgerschaftliches Eine-Welt-Engagement, fairen Handel, globale Solidarität und internationale Friedensarbeit stark machen.

Dr. Alexander Fonari aus dem Vorstand des Netzwerks blickte in seiner Dankesrede im Landtag zurück auf die 23 Jahre seit Gründung des Netzwerks und sprach dabei aktuelle Themen in der Einweltarbeit an, kritisierte die bayerische Staatsregierung, blickte auf internationale Krisen und vieles mehr.

