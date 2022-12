50. Teil Klima in Bewegung – Extremwetter in USA, arabischen Welt, Japan und warmes Silvester in Bayern, Rückblick auf das Jahr

Noch einmal heißt es Climate Justice in diesem Jahr! Klima in Bewegung Teil 50. Wir können auch zwischen dan Jahren keine Ruhe geben, denn das Wetter bleibt in Bewegung. Das Tief „Elliot“ hat die USA hart getroffen, die arabische Welt und der Nahe Osten leiden unter Regenmassen, Japan hat zu viel Schnee und bei uns wird’s wohl an Silvester bis +20 Grad warm. Und ansonsten wagen wir den Rückblick. Einerseits müssen wir mit einem Rückblick vorausblicken. Denn das neue Jahr beginnt mit der Verteidigung der 1,5% Linie in Lützerath, wie die Aktivist*innen ankündigen. Deshalb hören wir nochmal rein, was uns Ronni Zepplin von „Lützerath lebt!“ am 5. Oktober erzählte, damit wir den Schwung von damals auch ins neue Jahr mitnehmen. Aber wir blicken auch nochmal drauf, wie die Klimakrise 2022 innerhalb des Kapitalismus behandelt wurde. Regine Richter von Urgewald berichtete uns am 4. Mai davon, wie der Klimawandel auf der Hauptversammlung der Münchner Rück besprochen wurde. Tilmann Massa vom Dachverband der Kritischen Aktionäre hat uns dazu am selben Tag auch berichtet, wie das auf anderen Hauptversammlungen abläuft. Und von Wolf Hingst von der Organisation Stop Ecocide Deutschland, mit dem wir am 13. Juni für Teil 22 gesprochen haben, hören wir eine mögliche Lösung, wie das kurzzeitige Denken der Unternehmens-Lenker*innen verantwortlich erweitert werden kann.

Wir wünschen einen guten Rutsch!

Teil 50 Klima in Bewegung – 28.12.2022 – 15:41 Minuten

