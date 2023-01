Italien erschwert weiter Seenotrettung

Seit Oktober ist in Italien eine neue Regierung an der Macht. Die neo- oder post-faschistische „Fratelli d’Italia“ rund um Ministerpräsidentin Giorgia Meloni waren bereits im Wahlkampf mit Fremdenfeindlichkeit aufgefallen und schon kurz nach Amtsantritt konnten zivile Seenotretter:innen die Konsequenzen der neuen Regierung spüren. Am 3. Januar hat Präsident Mattarella nun ein neues Dekret unterzeichnet, das die Arbeit der Rettungsschiffe weiter erschweren will. Wir haben mit Mirka Schäfer, politischer Sprecherin der SOS Humanity gesprochen.

Interview von Clemens Strottner mit Mirka Schäfter – 05.01.2023 – 12:52 Minuten