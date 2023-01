51. Teil Klima in Bewegung – hörbare Solidarität mit Lützerath aus München

Klima in Bewegung Teil 51 folgt 364 Tage nach Teil 1. Damals fragten wir viele aus der Klimabewegung, was sie sich für Klimavorsätze 2022 gegeben hat. Dieses Jahr, nach einem Jahr wahrnehmbarer Klimakrise, ist alles anders. Es gibt eigentlich nur einen Vorsatz: Lützerath bleibt!

Deshalb haben wir uns in München umgehört und Statements eingesammelt, von Münchner*innen bei: Bund Naturschutz, Greenpeace, Forst Kasten, Pro Regenwald, IG Metall, Fridays for Future, GreenCity, Umweltinstitut München, Landesbund für Vogelschut LBV, ver.di jugend, extinction rebellion, DIDF Jugend, Antikapitalistisches Klimatreffen München, Klimaherbst…

Lützerath soll bleiben und, viel wichtiger, die Kohle soll im Boden bleiben.

51. Teil Klima in Bewegung – 11.01.2023 – 15:22 Minuten

Infos zum Bus nach Lützerath gibt’s auf Telegram unter: @klima089

Alle Beiträge von Klima in Bewegung hört ihr unter: www.lora924.de/klima-in-bewegung