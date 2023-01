Bezahlbarer Wohnraum in Bayern – Pa*radieschen geplant in Augsburg

Bezahlbaren Wohnraum wünschen sich sehr viele Menschen in Bayern und gerade in München. Aber auch in Augsburg ist der Wohnungsmarkt sehr prekär. Deshalb hat sich dort bereits vor 5 Jahren der Verein Pa*radieschen gegründet. Seitdem versucht der Verein eine geeignete Immobilie zu finden, in der er seine Pläne umsetzen kann. Vor knapp zwei Monaten hat er die nun gefunden, nur leider reicht das Geld noch nicht ganz. Deshalb steht Pa*radieschen jetzt unter Zeitdruck, das restliche Geld zusammen zu bekommen. Wir haben mit Franziska Falterer über das Projekt und die damit einhergehenden Herausforderungen gesprochen.

Interview von Clemens Strottner mit Franziska Falterer – 29.12.2022 – 12:03 Minuten