Kultur für Jung und Alt – CultureClouds, Habibi Atelier, Frida & Kurt

In der heutigen Sendung werden dreierlei Projekte mit Fokus auf verschiedenes Alter vorgestellt. Am Anfang der Münchner Verein „CultureClouds“, welcher sich an Kinder und Jugendliche richtet. Bei diesem gibt es ganz verschiedene Kunst- und Spielprojekte, die auf verschiedenste Weise umgesetzt werden. Danach stellt mein lieber LORA Kollege vom Paul-Klinger-Künstlersozialwerk Peder W. Strux das „Habibi Atelier“ in Hamburg vor. Dies ist ein offenes Atelier, bei welchem sich Jung und Alt, egal mit oder ohne Handicap künstlerisch betätigen und friedlich ihre Kulturen austauschen können. Und am Ende der Sendung geht es um das Projekt „Frida & Kurt“ des Münchner Kulturreferats. Dieses bietet Senior*innen die Möglichkeit zusammen zu singen.

Beitrag von Anita Härle – Erstausstrahlung bei LORA am 23.12.2022 – 58:01min

Weitere Informationen zu den jeweiligen Projekten:

– CultureClouds — Räume für Kunst und Spiel in München (culture-clouds.de)

– Habibi-Atelier (habibiatelier.art)

– Singen – Volkskultur in München (volkskultur-muenchen.de)