Zusammenlegung der Geburtshilfestationen Neuperlach – Harlaching

In München regt sich heftiger Widerstand gegen die Zusammenlegung der Geburtshilfestationen der Kliniken in Neuperlach und Harlaching.

Katharina Wimmer ist Hebamme in Neuperlach. Das dortige Hebammenteam kämpft für den Erhalt des Standorts und hat eine Petition gestartet, die bereits mit 22.100 Unterschriften unterstützt wird.

Interview von Walburger mit Katharina Wimmer – 12.01.2023 – 10:01 Minuten