Offener Brief von Prominenten wegen Lützerath

Die Schauspieler*innen Luisa-Céline Gaffron und Jonathan Berlin haben einen offenen Brief verfasst. Gerichtet ist er an die Bundesregierung, die Landesregierung Nordrhein-Westfalen und alle Mitglieder des Bundes- und Landtags NRW in regierender und oppositioneller Verantwortung. Unterstützung haben sie von etwa 200 Prominenten Unterzeichner*innen. Darunter die Schauspielerin Katja Rieman, die Band Sportfreunde Stiller, der Pianist Igor Levit und der Cartoonist Ralph Rute. Die passende Petition kann auf https://innn.it/Luetzerath unterzeichnet werden. Zu hören ist der offene Brief.

Der offene Brief von Gaffron und Berlin, gelesen von David Westphal – 12.01.2023 – 03:47 Minuten