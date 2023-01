Mitmachen bei LORA? – Kommt vorbei auf der Freiwilligenmesse!

Wir laden alle Interessierten herzlich dazu ein, uns am Sonntag, den 15.01.23, auf der Freiwilligenmesse in München zu besuchen! Dort findest du uns von 10-17 Uhr im alten Rathaus am Marienplatz, 1. Stock, Prunksaal.

Das alte Rathaus Eingang zum Alten Rathaus

Ehrenamt im Radio? Was ist daran Ehrenamt?, fragen sich da sicherlich einige. Naja, LORA ist ein Community Radio – unser Ziel ist nicht die Selbstdarstellung, sondern die Zusammenarbeit, um möglichst viele „unerhörte“ Stimmen und Einsichten aus der Gesellschaft ins Radio zu bringen.

Wir suchen kontinuierlich Unterstützung in der Moderation, Sendetechnik, IT, Projektmanagement, Online- und On-Air-Redaktion und in vielen weiteren Bereichen,alles weitere, damit das was wir machen, noch besser gelingt: Die Stimmen der Zivilgesellschaft, der fremdsprachigen Communities und nicht Mainstream-Musik ins Radio zu holen und zu verstärken.

Wie das geht und was das bedeutet, erklären wir euch sehr gerne am Sonntag live vor Ort auf der Freiwilligenmesse!