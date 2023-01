Evolutionärer Humanismus und die Giordano-Bruno-Stiftung

Die Giordano-Bruno-Stiftung wurde bereits 2004 vom Unternehmer Herbert Steffen ins Leben gerufen. Sie versteht sich als Denkfabrik und Institution der Aufklärung. Die Position des sogenannten evolutionären Humanismus ist Ausgangspunkt ihres Wirkens und diesjähriges Schwerpunktthema. In Anbetracht der ökologischen und politischen Katastrophen sollen Wege in eine bessere Zukunft erdacht und aufgezeigt werden, die auf evolutionärem Humanismus basieren. Was evolutionärer Humanismus ist und was die Stiftung für das Themenjahr plant, erfahren Sie vom Vorstandssprecher der Stiftung, Dr. Michael Schmidt-Salomon.

Interview von David Westphal mit Dr. Michael Schmidt-Salomon – 17.01.2023 – 17:11 Minuten