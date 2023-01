Wirtschaftspolitik neu denken! Teil 4 – „Gesundheitswesen am Anschlag – was tun?“ Heute zur Krankenversorgung in den Kliniken

Wieso ist in einem der reichsten Länder der Welt das Gesundheitswesen – und damit auch die Situation der Krankenhäuser – am Anschlag? Wie hat es sich so entwickelt? Wie schaut es in anderen Ländern aus? Und wie könnte es besser laufen? Das alles wollen wir in dieser Folge von „Wirtschaftspolitik neu denken!“ besprechen.

Und dann gibt es da noch die neuen, „revolutionären“ Pläne zur Krankenhausreform von Karl Lauterbach, der uns am Vorabend einer Krankenhausrevolution sieht, die dringend benötigt werde. Diese Pläne hat der Bundesgesundheitsminister auf einer Pressekonferenz vorgestellt, nachdem die „Bund-Länder-Gruppe für die Krankenhausreform“ am 5. Januar getagt hatte. Kann die Lauterbach’sche Revolution die Situation wirklich verbessern? Kommt sie rechtzeitig und reicht sie aus für ein Herumreißen des Ruders, um das Gesundheitswesen nicht weiter gegen die Wand fahren zu lassen?

Das alles diskutieren wir mit drei Expertinnen:

• Dr. Jennie Auffenberg von der Arbeitnehmerkammer Bremen. Referentin für Gesundheits- und Pflegepolitik

• Grit Genster, ver.di Bereichsleiterin für Gesundheitspolitik

• Dr. Cornelia Heintze von der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik. Sie bearbeitet in der sogenannten Memorandum-Gruppe schwerpunktmäßig die Bereiche Soziale Dienste, Gesundheit und Pflege sowie den Öffentlichen Dienst.

4. Teil Wirtschaftspolitik neu denken – Erstausstrahlung: 26.01.2023 – 39:54 Minuten

Moderation: Rufus Thiel, Faktenblock: David Westphal, Verantwortliche Redakteurin und Interviews: Martina Helbing

Wirtschaftspolitik neu denken! ist eine Podcast-Reihe des Freien Radios LORA München in Kooperation mit mit der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik e.V., der Arbeitnehmerkammer Bremen, Attac und dem Bereich Wirtschaftspolitik bei ver.di.