53. Teil Klima in Bewegung – Minus-Temperaturrekorde in China, Schwerpunkt Letzte Generation

In Teil 53 haben wir mal wieder Überlänge. Denn diesmal wollen wir neben Extremwetter und Veranstaltungshinweisen in zwei langen Interviews auf die Letzte Generation eingehen. Dazu haben wir mit Jakob Beyer und Wolfgang „Wolli“ Metzeler-Kick gesprochen. Jakob ist sozusagen die erste Generation der Letzten Generation. Er war schon beim Hungerstreik dabei und stand am Dienstag in München wegen Klebe-Aktionen vor Gericht. Wolli ist in München zu uns ins Studio gekommen und hat uns etwas mehr aus der bayerischen Perspektive berichten können. Er war im letzten Jahr zwei mal in Sicherheitsgewahrsam und macht Trainings mit potentiellen neuen Mitstreitern der Letzten Generation.

Teil 53 Klima in Bewegung – 01.02.2023 – 30:16 Minuten

Alle Teile sind hier nachhörbar: https://lora924.de/klima-in-bewegung/