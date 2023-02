Der Aufmarsch: Vorgeschichte zum Krieg – Russland, China und der Westen – Vortrag von Jörg Kronauer

Am Dienstag, 31.Januar 2023, 20 Uhr hören wir in der Sendung Freie Radios bei LORA München einen Vortrag von Jörg Kronauer.

Es geht um den allgegenwärtigen Ukrainekrieg, für den hierzulande medial eine einzige Person

verantwortlich gemacht und der völlig grundlos und unvorhersehbar entstanden sei. In seinem vergangenes Jahr, wenige Monate nach Angriff Russlands auf die Ukraine, veröffentlichte Jörg Kronauer sein Buch „Der Aufmarsch: Vorgeschichte zum Krieg – Russland, China und der Westen“.

Am 26. Januar 2023 hielt der Autor darüber einen Vortrag vor vollbesetztem Saal in der Region Hannover, den Radio FLORA aus Hannover mitgeschnitten hat.

Der Autor beginnt sein Buch über den Krieg um die Ukraine mit den Worten

„Als der Tag anbrach, breitete sich eine Schockwelle über die Welt: In Europa tobte fast 23 Jahre nach dem Angriff der NATO auf Jugoslawien wieder ein offener Krieg.„

Im Vortrag beleuchtete er folgende Themen: Wie kam es zu diesem Krieg und wäre er zu verhindern gewesen? Kronauer analysiert die Interessen der verschiedenen Konfliktparteien. Und er richtet den Blick auch auf den sich zuspitzenden Konflikt des Westens mit der aufsteigenden Großmacht China, ohne den der Krieg in der Ukraine kaum zu verstehen ist. Erleben wir zur Zeit bereits den Beginn eines dritten geostrategischen Großkrieges, der diesmal zum Atomkrieg und zur Vernichtung der Menschheit führen kann?

Für die Austrahlung on Air musste leider wegen der begrenzten Sendezeit gekürzt werden. Der Vortragsmitschnitt von Radio FLORA ist auf https://www.freie-radios.net/119980 anhörbar und kann dort auch heruntergeladen werden.

Sendetermine:

Di, 31.01.2023, 20 Uhr UKW 92.4 und über DAB+

Mi, 01.02.2023, 05 und 14 Uhr über DAB+

Sa. 04.02.2023 10 Uhr nur über den Livestream (dort natürlich auch zeitgleich zu den Ausstrahlungen über Antenne)

Bibliografische Daten:

Das Buch ist im April im Papyrossa-Verlag erschienen.

Jörg Kronauer

Der Aufmarsch – Vorgeschichte zum Krieg

Russland, China und der Westen

Neue Kleine Bibliothek 310, PapyRossa,

207 Seiten, € 14,90 [D]

ISBN 978-3-89438-778-5