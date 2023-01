Bündnis „Stoppt das Töten in der Ukraine – für Waffenstillstand und Verhandlungen“

Am 24.02. jährt sich der Beginn des Angriffskrieges in der Ukraine. Der russische Präsident Wladimir Putin befahl die Invasion seitens Russland. Aus diesem Grund haben sich 16 Friedensorganisationen zu einem Bündnis zusammengeschlossen. Der Name des Bündnisses lautet „Stoppt das Töten in der Ukraine – für Waffenstillstand und Verhandlungen!“. Eine der Organisationen ist das Netzwerk Friedenskooperative. Mehr Informationen über das Bündnis auf www.stoppt-das-toeten.de. Wir haben mit Annegret Krüger vom Netzwerk Friedenskooperative über das Bündnis und ihre Organisation gesprochen.

Ein Interview von David Westphal mit Annegret Krüger, Netzwerk Friedenskooperative – 30.01.2023 – 08:23 Minuten