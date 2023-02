Die Demos rund um die Münchner Sicherheitskonferenz

Zwischen 17. und 19. Februar findet in München die 59. Sicherheitskonferenz statt. Die Teilnehmer:innen bewegen sich zwischen Politik, Militär, Wirtschaft und Nicht-regierungs-organisationen. Es gibt viel Kritik an der sogenannten Siko. Das ist der Grund, warum in München mindestens vier grundverschiedene Bündnisse für Kundgebungen und Demonstrationen aufrufen. Alle finden am 18.2. an verschiedenen Orten statt. Die Situation ist unübersichtlich: Wer ist Veranstalter? Für was stehen sie? Deshalb haben wir mit Maria Feckl von der Internationalen Münchner Friedenskonferenz über die verschiedenen Demos gesprochen. Die Friedenskonferenz ist selbst eine Gegenveranstaltung zur Sicherheitskonferenz und ist Mitorganisatorin der Anti-Siko-Demo am Stachus. Mit dieser wollen wir beginnen. Für mehr Infos zur Internationalen Münchner Friedenskonferenz: https://friedenskonferenz.info/

Ein Interview von David Westphal mit Maria Feckl, Friedenskonferenz – 09.02.2023 – 14:12 Minuten