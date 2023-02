Appell für den Frieden

5000 Unterschriften sind es schon, einschliesslich des Verfassers dieser Zeilen, die sich schon in wenigen Tagen den Unterzeichnern des „Appells für den Frieden“ angeschlossen haben, der in Zeiten der Wiederkehr von Gewalt, Hass und gefährlicher Ideologisierung in Europa versucht, der Vernunft und dem Ausgleich zwischen den Kriegsparteien eine neue Chance zu geben. Dieser auf der Internetplattform change.org veröffentlichte deutsch-österreichische Aufruf, der umgehende Waffenstillstands- und Friedensverhandlungen fordert, hat prominente Erstunterzeichner, wie der Historiker Prof.Dr.Peter Brandt, Sohn von Willy Brandt, wie der Journalist Franz Alt, der Rechtsextremismusforscher Prof. Funke, die Unabhängige grüne Linke, wie die grüne Grande Dame Dr. Antje Vollmer, wie der Diplomat Dr. Hans C. Von Sponeck und die 5o Friedensgruppen umfassende „Kooperation für den Frieden“.

Einer der AutorInnen: Professor Klaus Moegling, mit dem wir schon einige Interviews zu Friedens- und Außenpolitik gemacht haben. Ist er überrascht über den beeindruckenden Zuspruch seines Friedensappells?

Originaltext, Stellungnahmen und weitere spannende Links finden Sie unter www.klaus-moegling.de/peace-appeal

Infos zu Demos rund um die so genannte Sicherheitskonferenz finden Sie bei den entsprechenden Links unter www.friedenskooperative.de

Ein Interview von Andrasch Neunert mit Prof. Klaus Moegling – 10.02.2023