Heute hat Ver:di in vielen Städten Deutschlands zum Streik bei der Post aufgerufen. Unter anderem auch in München. Die Mitarbeiter:innen der Post waren während der Pandemie und darüber hinaus starken Belastungen ausgesetzt. Die Zunahme der Lieferungen stieg stark an, weshalb der Konzern hohe Gewinne eingestrichen hatte – aber nur sehr wenig nach unten abgeben möchte. Insbesondere sollte das Postzentrum in der Arnulfstraße bestreikt werden. LORA München war vor Ort.

Ein Beitrag von David Westphal – 06.02.2023 – 10:21 Minuten