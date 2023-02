In diesem Interview sprechen wir mit Gül vom Verband von Frauen aus Kurdistan e.V. Wir führten das Interview am vergangenen Freitag. Mittlerweile ist die Zahl der Toten im Erdbebengebiet auf 37.000 angestiegen. In der örtlichen Bevölkerung steigt die Wut über eine feindselige Regierung. Wir haben mit Gül über feministische Arbeit in diesem Krisengebiet gesprochen. Sie stellt ihren Verband vor.

Ein Interview von David Westphal mit Gül, YJKE – 13.02.2023 – 18:38 Minuten