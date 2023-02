Streiks bei der Post und im Öffentlichen Dienst – Szenen aus den Streiks in München

Gesundheitswesen am Anschlag – was tun?

Expertinnendiskussion zum Thema „Krankenversorgung in den Kliniken“ mit

Dr. Jennie Auffenberg von der Arbeitnehmerkammer Bremen

Grit Genster von ver.di

Dr. Cornelia Heintze von der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik.