Die GEW Bayern fordert, gleiche Eingangsbesoldung für Lehrkräfte aller Schularten

Eine GEW-Delegation übergab der bayerischen Staatskanzlei über tausend Postkarten, auf denen eine gleiche Eingangsbesoldung für alle Lehrkräfte gefordert wurde. Anschließend erläutert Martina Borgindale, die Vorsitzende der GEW Bayern den augenblicklichen Ist-Zustand an bayerischen Schule, geht auch auf Verbesserungsvorschläge in Bezug auf Ganztagsunterricht, multiprofessionelle Teams ein und fordert die Schule als Raum zu gestalten, in dem sich Lehrende und Lernende mit ihren Bedürfnissen wahrgenommen fühlen.

Ein Beitrag von Beate Stoelzel – 12.02.2023 – 13:26 Minuten