Heimsuchung, eine Dekonstruktion der Mutterrolle

Ein Gespräch zwischen Monika Manz und Beate Stoelzel über die One-Woman-Performance „Heimsuchung“ mit Ines Hollinger in der Mutterrolle, Idee, Realisation und Text von Theresa Scheitzenhammer und Ines Hollinger.

Zitat aus der Ankündigung: Heimsuchung

„Du weißt immer genau, was zu tun ist, trittst gepflegt und demütig auf. Dein Wesen ist dezent und häuslich. Du kochst ausgewogen, duftest nach frischer Wäsche, hast immer ein offenes Ohr und bist stets erfüllt von Aufopferung und Liebe. Denn wenn man sich in dieser Welt auf nichts mehr verlassen kann, dann wenigstens auf die Mutter.“

Aufgeregt liest sie die Rollenbeschreibung für das wichtigste Casting in der Geschichte der Menschheit. Kann sie es schaffen und alle von sich überzeugen? Wider Erwarten und fassungslos ergattert sie das, wovon alle träumen: Die Mutter-Rolle!

Ein Gespräch zwischen Monika Manz und Beate Stoelzel – 12.02.2023 – 18:47 Minuten