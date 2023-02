Münchner Lach- und Schießgesellschaft vor dem Aus, Bericht vom letzten Abend

Die Lach und Schießgesellschaft hat – wie man in Bayern sagt – Tradition! Sie wurde 1956 von Sammy Drechsel und Dieter Hildebrandt gegründet. Als feste Institution für Kabarett ist das kleine Theater allerdings nicht gut durch die Pandemie gekommen. Es sieht so aus, als könnte sie endgültig ihre Pforten schließen. Unsere Redakteurin von Kabarett und Kleinkunst Renate war eher zufällig auf der letzten Veranstaltung am vergangenen Freitag. Wir haben mit ihr über diesen Abend gesprochen. Außerdem hat sie uns einen Ausschnitt aus der Begrüßung des Abends mitgebracht, den wir jetzt hören. Radio LORA München strahlt am 24.2. das aktuelle Stück „Aufgestaut und Nachgeschärft“ um 16 Uhr aus. Wir hoffen, dass das nicht das letzte Lebenszeichen der ehrwürdigen Lach und Schieß bleibt.

Ein Interview von David Westphal mit Renate von Kabarett&Kleinkunst – 15.02.2023 – 11:11 Minuten