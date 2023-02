Der Streik am Münchner Flughafen hat massive Auswirkungen – auch Sicherheitskonferenz ist betroffen

Der Streik am Münchner Flughafen hat massive Auswirkungen. So titelten die Münchner Zeitungen heute – viele Flüge fallen aus.

Zu Ferienbeginn und zum Start der Sicherheitskonferenz streiken die Beschäftigten der Luftsicherheit und der Bodenverkehrsdienste. Wir sprachen mit dem Betriebsrat Ralf Krüger der bei der Flughafen München GmbH – FMG – arbeitet und Mitglied der Tarifkommission ist. Am Freitag, den 17.02.2023 findet ein gemeinsamer Streik von Beschäftigten des öffentlichen Dienstes, der Luftsicherheit und der Bodenverkehrsdienste statt.

Interview von Clemens Strottner mit Ralf Krüger – 16.02.2023 – 12:35 Minuten

Aufgrund dieses Streiks ist mit starken Auswirkungen vor allem im innerdeutschen Flugverkehr von Verspätungen über Ausfälle bis hin zum teilweise Erliegen des Luftverkehrs zu rechnen.

Der Grund: ver.di fordert 10,5 %, mindestens 500 € mehr Lohn für die Beschäftigten. Zur Zeit erhalten Beschäftigte in der Abfertigung 2.345 € Einstiegsgehalt – Brutto, als höchstes können sie nach vielen Jahren, mit allen möglichen Qualifikationen 2.773 € erreichen. Davon kann niemand in München leben.