Zur Zeit verhandelt ver.di für die ca. 2,5 Millionen Beschäftigten im Bund und den Kommunen im Öffentlichen Dienst einen neuen Tarifvertrag.

Die Forderung ist 10,5%, aber mindestens 500 €.

Der Festbetrag ist gerade für die unteren Lohngruppen z.B. für die Straßenreinigung, den Beschäftigten im Verkehr (Bus, U-Bahn und Trambahnfahrer*innen), aber auch für sehr viele andere von großer Bedeutung.

Die Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen haben gestern in der zweiten Verhandlungsrunde wieder kein Angebot vorgelegt.

ver.di rüstet zum Streik. Land auf, Land ab finden viele Protest und Warnstreiks statt. Hatten wir erst letzte Woche einen Streik am Münchner Flughafen, streiken heute die Beschäftigten der Kammerspiele

und bei der Schauburg. Am Faschingsdienstag und Aschermittwoch streikten die Kollegen von der Straßenreinigung – die Folgen konnten in den Straßen Münchens mit übervollen Mülleimern und Glasscherben auf den Straßen gesehen werden.

Wir berichten über die Streikversammlung am Münchner Marienplatz.