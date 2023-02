Ausstellung „Putas Virgenes“ im Rahmen von „Frauen in Krisenzeiten 2023“

Der Frauenmonat März naht – nicht nur bei LORA München, auch in der Münchner Stadtgesellschaft sind viele Veranstaltungen und Protestveranstaltungen rund um das Thema Gleichstellung von Frauen und Männern geplant.

Der Verein Frau-Kunst-Politik e.V. hat ein beeindruckendes Veranstaltungsprogramm: „Frauen in Krisenzeiten 2023“ zusammengestellt. Am morgigen Freitag, den 24. Februar startet es mit einer Ausstellung „Putas Virgenes“ von der Künstlerin Claudia Barbera im Amerikahaus.

Wir sprachen mit Dr. Corina Toledo, die maßgeblich an diesem Programm mitgearbeitet hat.

Beitrag von Martina Helbig am 23.02.2023 – 05:37min

Die Ausstellung „Putas Virgenes“ ist vom 24.Februar. – 20. Mai 2023 im Amerika Haus zu sehen. Die Künstlerin Claudia Barbera bietet am Samstag den 25. Februar von 15-17 Uhr einen Workshop an. Thema: „Kreativer und partitiver Workshop zum Ausstellungsthema“. Auch dieser findet im Amerikahaus, Karolinenplatz 3 in München statt.