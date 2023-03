Frauen im Theater, auf und hinter der Bühne

Besprechungen von zwei Frauenproduktionen, in denen auch alle Rollen ausschließlich von Frauen gespielt werden: Heimsuchung, eine Dekonstruktion der Mutterrolle von Theresa Scheitzenhammer und Ines Hollinger, performed von Ines Hollinger und „Licht“, jesidische Frauen erzählen von ihrem Schicksal nach dem Überfall des IS, eine Uraufführung in den Münchner Kammerspielen, Regie Tea Tupajic. In der Mitte der Sendung ein Gespräch mit Bridge Markland, die als Performerin mit Leichtigkeit die Grenzen zwischen Tanz, Theater, Puppenspiel, Gender-Perfromance und Cabaret überschreitet und ihre ganz eigene Annäherung an Theaterstücke der Deutschen Klassik gefunden hat.

Eine Sendung von Beate Stoelzel – 02.03.2023 – 57:48 Minuten