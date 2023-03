Am Donnerstag den 23.03.23, um 20 Uhr startete bei LORA München die neue Sendung „Fußball-Liebhaber – Amateure im Gespräch“ mit Max Brym. In dieser Sendung soll über die andere Art des Fußballs gesprochen werden – weg vom Kommerz, hin zur Leidenschaft! Zu Gast in der ersten Sendung über den Amateurfußball in München war der FC Schwabing – wir hatten den Vizepräsidenten, den Jugendleiter sowie den Trainer der F-Jugend im Studio. Aber hören Sie selbst:

1. Sendung Fußball-Liebhaber – mit FC Schwabing – gema-freie Version vom 23.03.2023 – 45:21 Minuten