Ausbildung im größten Kulturzentrum Europas. Im Gasteig München. Teil 2

Heute geht es mit dem zweiten Teil unseres Beitrags „Ausbildung im Gasteig“ weiter, den wir im Rahmen der BLM-Fördersendereihe „Lebenslanges Lernen – Aktuelle Bildungsangebote“ senden. In der ersten Folge am 16. März 2023 haben die Ausbilder*innen sowie die Personalchefin des Gasteigs über die Arbeit mit ihren Auszubildenden und die Struktur der Ausbildung berichtet. Wir durften den Münchner Gasteig als Unternehmen kennen lernen, das sowohl während als auch nach der Ausbildung zeitgemäße Arbeitsmodelle bietet und lebenslanges Lernen seiner Mitarbeiter*innen fördert und unterstützt.

Heute sollen im Interview jedoch die Newcomer des Gasteigs zu Wort kommen! Die Auszubildenden erzählen davon, mit welchen Erwartungen sie ihre Ausbildung am Gasteig begonnen haben, was sie an ihrer Arbeit für die Münchner Kultur besonders reizt und natürlich auch, welche Herausforderungen ihr Arbeitsalltag für sie bereithält.

Beitrag von Anita Härle, Moderationstexte von Isabella Grill und An- und Abmoderation Thilo – Erstausstrahlung am 23.03.2023 – 17:45min

Genauere Informationen zum Isarflux, dem Festival, welches die Azubis des Gasteigs ganz alleine auf die Beine stellen, am kommenden Freitag, den 31. März bei „Kulturtipps-Raus aus der Nische“ im LORA-Magazin zwischen 18 und 19 Uhr.