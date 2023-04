Folge 2: Künstliche Intelligenzen in Versicherungen

Die Wunderwelt der künstlichen Intelligenzen durchzieht unser Leben. Deshalb haben der Programmierer Niklas Unverricht und unser Redakteur David Westphal sich dazu entschlossen, in regelmäßigen Abständen über die Grundlagen und die Entwicklung dieser Technologien aufzuklären. In der ersten Folge haben sie das Thema umrissen und darüber gesprochen, was eine künstliche Intelligenz überhaupt ist. Alle Folgen finden Sie auf unserer Website unter dem Suchbegriff Künstliche Intelligenz. Wichtig zu verstehen ist, dass es sehr viele Datenmengen benötigt, mit der eine KI trainiert wird. Diese Datenmengen werden von Menschen erstellt und etikettiert. In der zweiten Folge gehen Niklas und David näher auf das Beispiel der Versicherungen ein. Wie wirtschaftlich eine Versicherung arbeitet, hängt davon ab, wie gut ihre Risikobewertung ist. Bei Krankenversicherungen aber geht es um das wichtigste persönliche Gut: die Gesundheit. Welche Nutzen und Risiken hat der Einsatz von KI’s denn im Versicherungsbereich?

Ein Gespräch zwischen Niklas Unverricht und David Westphal – 05.04.2023 – 14:02 Minuten