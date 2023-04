Digitalisierung in der politischen Bildung

Wie wir lernen ist stark von den Medien geprägt, die wir benutzen. Das weiß auch die Akademie für politische Bildung in Tutzing am Starnberger See. Aus diesem Grund veranstaltet die Akademie die Tagung Learning (the) Digital vom 28. bis 29. April. Denn auch die politische Bildung muss sich den neuen Herausforderungen des Digitalen und der KI stellen. So müssen wir gleichzeitig unsere Medienkompetenz als mündige Bürger:innen stärken, aber auch selbst lernen, wie wir zeitgemäße Bildungsangebote schaffen. Im Rahmen der BLM-Fördersendereihe Lebenslanges Lernen – Aktuelle Bildungsangebote haben wir mit Andreas Kalina von der Akademie für politische Bildung über Fragen des digitalen Lernens in demokratischen Umfeldern gesprochen. Mehr Informationen zur Tagung der Akademie finden Sie hier: Akademie für politische Bildung, Tutzing

Ein Interview von David Westphal mit Andreas Kalina, Akademie für politische Bildung – 05.04.2023 – 15:43 Minuten