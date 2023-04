Cannabis-Legalisierung – Stimmen Pro und Contra

Cannabis ist in Deutschland illegal. Noch! Was aber sind überhaupt die Argumente Cannabis in der Illegalität zu belassen? Und welche sprechen für die Legalisierung?

Unsere Kollegin Emma Wewers hat unter anderem mit Jürgen Köhnlein von der Deutschen Polizeigewerkschaft Bayern, mit der CDU-Bundestagsabgeordneten Simone Borchardt und mit Simon Pschorr von der Neuen Richtervereinigung über die Argumente für und wider der Legalisierung von Cannabis gesprochen. Vielleicht können Sie sich so ein eigenes Bild machen.

Gebauter Beitrag von Emma Wewers – Erstausstrahlung 04.04.2023 – 6:52 Minuten