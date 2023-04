Zivilcourage kann eingeübt werden

Eine Situation, die viele kennen: In der U-Bahn wird es plötzlich laut! Jemand schreit rum und pöbelt irgendjemanden scheinbar grundlos an. Es entsteht eine unangenehme Stimmung, die allen bewusst wird, was man aber kaum merkt, weil viele einfach nur noch intensiver auf ihre Smartphones oder den Boden starren. Und selbst, was tun Sie?

So richtig klar ist das nicht. Schließlich will man sich selbst nicht in Gefahr bringen oder die Situation durch eigenes Handeln eskalieren. Aber Beleidigungen, Herabsetzungen oder Rassismus unwidersprochen im Raum stehen lassen, das kann ja auch nicht die Antwort sein. Was also tun? Zivilcourage zeigen, wird da immer wieder gefordert. Aber was ist Zivilcourage eigentlich? Das haben wir Verena Berthold, gefragt, denn als Vorständin des Vereins „Zivil-Courage für Alle“ muss sie es ja wissen…

Interview von Gabriele Weger mit Verena Berthold – Erstausstrahlung: 12.04.2023 – 06:23 Minuten

Weitere Informationen zum Verein und zu den Trainings finden Sie unter: www.zivilcourage-fuer-alle.de