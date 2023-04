17. April – 21. April 2023 (KW16)

3. Montag im Monat, 17. April 2023:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16:00 Uhr: Playlist Austria

17:00 Uhr: Griechische Redaktion

18:00 Uhr: LORA Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19:00 Uhr: Quadatur des Dialogs – Eine Wiederholung vom 19.12.22

20:00 Uhr: Eine-Welt-Report des Nord-Süd-Forums

21:00 Uhr: Bernameya Kurdi – die kurdische Redaktion

21:30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion

22:00 Uhr: Spätnachrichten aus dem Magazin

22:05 Uhr: Folk & Welt Mix

DAB+

01:00 Uhr: LORA Magazin von Freitag

02:00 Uhr: LV Werkkreis Literatur der Arbeitswelt

03:00 Uhr: Time for Jazz – Swing in am Freitag

05:00 Uhr:0176 OI CITY

06:00 Uhr: Außer der Reihe

07:00 Uhr: LORA Magazin von Freitag

08:00 Uhr: 0176 OI CITY

09:00 Uhr: Außer der Reihe

10:00 Uhr: Politische Kunst&Kultur

11:00 Uhr: LV Werkkreis Literatur der Arbeitswelt

12:00 Uhr: LORA Magazin von Freitag

13:00 Uhr: Außer der Reihe

14:00 Uhr: Politische Kunst&Kultur

15:00 Uhr: LV Werkkreis Literatur der Arbeitswelt

18:00 – 24:00 Uhr: siehe UKW-Programm

3. Dienstag im Monat, 18. April 2023:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16:00 Uhr: Time for Jazz mit Jazz – Swing In am Dienstag

17:00 Uhr: INFORME HISPANO von Mariarosa Pellicer Palacín – Schwerpunkte über die spanischsprachige Welt mit dazu passender Musik. Siehe Weiteres über die spanischsprachige Welt unter https://atalayareport.wordpress.com.

18:00 Uhr: LORA Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

20:00 Uhr: Eine Sendung der Freien Radios.

21:00 Uhr: Radio à propos – Französische Redaktion

22:00 Uhr: Spätnachrichten aus dem Magazin

22:05 Uhr: Musical Dreams

23:00 Uhr: Rock ‘n‘ Roll

DAB+

01:00 Uhr: Playlist Austria

02:00 Uhr: Griechische Redaktion

03:00 Uhr: LORA Magazin von Montag

05:00 Uhr: Eine-Welt-Report des Nord-Süd-Forums

06:00 Uhr: Bernameya Kurdi – die kurdische Redaktion

06:30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion

07:00 Uhr: LORA Magazin von Montag

08:00 Uhr: Playlist Austria

09:00 Uhr: Griechische Redaktion

10:00 Uhr: Folk & Welt Mix

12:00 Uhr: LORA Magazin von Montag

14:00 Uhr: Eine-Welt-Report des Nord-Süd-Forums

15:00 Uhr: Bernameya Kurdi – die kurdische Redaktion

15:30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion

18:00 – 24:00 Uhr: siehe UKW-Programm

3. Mittwoch im Monat, 19. April 2023:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16:00 Uhr: Tour de France

17:00 Uhr: LORA Sport

18:00 Uhr: LORA Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19:00 Uhr: Bündnis Bezahlbares Wohnen

20:00 Uhr: Werkhaus

21:00 Uhr: Die Diktatur des Monetariats

22:00 Uhr: Spätnachrichten aus dem Magazin

22:05 Uhr: Biergebiete

DAB+

01:00 Uhr: Time for Jazz mit Jazz and more am Dienstag

03:00 Uhr: LORA Magazin von Dienstag

05:00 Uhr: Eine Sendung der Freien Radios.

06:00 Uhr: Radio à propos – Französische Redaktion

07:00 Uhr: LORA Magazin von Dienstag

08:00 Uhr: Time for Jazz mit Jazz and more am Dienstag

10:00 Uhr: Musical Dreams

11:00 Uhr: Rock ‘n‘ Roll

12:00 Uhr: LORA Magazin von Dienstag

14:00 Uhr: Eine Sendung der Freien Radios.

15:00 Uhr: Radio à propos – Französische Redaktion

18:00 – 24:00 Uhr: siehe UKW-Programm

3. Donnerstag im Monat, 20. April 2023:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16:00 Uhr: Von Lora bis SunRa mit Dirk Wagner

17:00 Uhr: Kofra – München hat strenge Regelungen zu Sperrbezirken, wie fast überall in Deutschland richten sie die Strafen dazu nur an die Frauen (trans, jungen Männer) in der Prostitution: Die zahlen, die gehen in den Knast. Oft sind sie aus anderen Ländern und kennen unsere Gesetze nicht. Freier wiederum bleiben ohne Verantwortung außen vor. Wir wollen das ändern. Unser Anliegen ist die Einführung des schwedischen Gesetzes mit Aufklärungskampagnen, Unterstützung, Prävention – und der Bestrafung der Freier. Wir informieren und diskutieren Möglichkeiten der Freierbestrafung in den Sperrbezirken. Es referieren Elly Arrow, die das Frauen- und Männerbild in den Freierforen seit Jahren beobachtet und analysiert. https://dieunsichtbarenmaenner.wordpress.com/

18:00 Uhr: LORA Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19:00 Uhr: Bund Naturschutz

20:00 Uhr: #sieINSPIRIERTmich Abschlusssendung

21:00 Uhr: Uferlos

22:00 Uhr: Bajo el cielo de america latina

DAB+

01:00 Uhr: Tour de France

02:00 Uhr: LORA Sport

03:00 Uhr: LORA Magazin von Mittwoch

04:00 Uhr: Bündnis Bezahlbares Wohnen

05:00 Uhr: Werkhaus

06:00 Uhr: Die Diktatur des Monetariats

07:00 Uhr: LORA-Magazin von Mittwoch

08:00 Uhr: Tour de France

09:00 Uhr: LORA Sport

10:00 Uhr: Biergebiete

12:00 Uhr: LORA Magazin von Mittwoch

13:00 Uhr: Bündnis Bezahlbares Wohnen

14:00 Uhr: Werkhaus

15:00 Uhr: Die Diktatur des Monetariats

18:00 – 24:00 Uhr: siehe UKW-Programm

3. Freitag im Monat, 21. April 2023:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16:00 Uhr: Herzkasperl Jörg Hube zu seinem 10. Todestag von Renate Anraths – Wiederholung vom Juni 2019

17:00 Uhr: Außer der Reihe – Themen am Freitag

18:00 Uhr: LORA Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19:00 Uhr: LORA Kultur – Bei LORA Kultur am 21. April gehen wir mit Ihnen vegan Essen, besuchen Ausstellungen und machen einen Ausflug an die italienisch-französische Grenze. Viel Spaß!

20:00 Uhr: Nachtlektüre

bei DAB+ geht es weiter

DAB+

01:00 Uhr: Von Lora bis SunRa mit Dirk Wagner

03:00 Uhr: LORA Magazin von Donnestag

04:00 Uhr: Bund Naturschutz

05:00 Uhr: #sieINSPIRIERTmich Abschlusssendung

06:00 Uhr: Uferlos

07.00 Uhr: LORA Magazin von Donnerstag

08.00 Uhr: Von Lora bis SunRa mit Dirk Wagner

10:00 Uhr: Bajo el cielo de america latina

12:00 Uhr: LORA Magazin von Donnerstag

13:00 Uhr: Bund Naturschutz

14:00 Uhr: #sieINSPIRIERTmich Abschlusssendung

15:00 Uhr: Uferlos

18:00 – 21:00 Uhr: siehe UKW-Programm

21:00 Uhr: Kabarett & Kleinkunst – Rolf Miller und Bob Eberl im Interview

22:00 – 24:00 Uhr: Jazz and more – mit Pe Werner, Zarah Leander, Dinah Washington and many more