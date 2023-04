3 Monate Knast ohne Bewährung für Wiederholungskleber gefordert

— Aktualisierung—

Das Urteil des Gerichtsverfahrens lautet: 5 Monate Haft ohne Bewährung: https://letztegeneration.de/presse/pressemitteilungen/

Unser nächstes Gespräch in dieser Sendung führen wir mit jemand, der von simpel gestrickten Boulevardzeitungs-Überschriften und von Konservativen und Rechtspolitikern verdächtigt wird, ein Terrorist zu sein.

Der Grund: Daniel Eckert hat sich zum wiederholten Mal auf Straßen geklebt, um durch Blockaden das seiner Meinung nach unverantwortlich langsame Tempo der derzeitig umgesetzten Klimapolitik anzuprangern.

Montag steht der junge Karlsruher deshalb in Heilbronn vor Gericht und es soll seine kürzlich erfolgte Verurteilung zu 3 Monaten Haft OHNE BEWÄHRUNG überprüft werden. Liegt das drastische Urteil daran, dass er als Wiederholungskleber in den Augen des Gerichts zum Wiederholungstäter wird? Das hat doch was von „mit Kanonen auf Spatzen schießen“, oder?

Interview von Andrasch Neunert mit Daniel Eckert – 14.04.2023 – 11:21 Minuten

Wir sprachen mit Daniel Eckert, für die Einen ein Held, für Andere ein Terrorist… Nun, wie sein Prozess ausgegangen ist, erfahren Sie bald auf der Internetseite letztegeneration.de