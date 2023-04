Die sozial ökologische Transformation

Der Weltklimarat IPCC und die UN sind sich einig: So wie es ist, kann es nicht mehr weitergehen. Sehr viel muss ich sehr schnell ändern. Doch Veränderung macht vielen Angst, sehr schnelle Veränderung beängstigt noch mehr. Tatsächlich werden wohl einige Branchen ihr Geschäftsmodell ändern müssen. Und unser aktueller Konsum und Lebensstil ist trotz Inflation noch viel zu günstig gerechnet – ohne die Folgekosten der Umweltzerstörung und des CO2 Ausstoßes. Wir stehen also vor der enormen Herausforderung, ein möglichst hohes Wohlstandsniveau zu verteidigen, und zugleich die externalisierten Kosten der Umweltzerstörung und des CO2-Aussstoßes einzupreisen, um die Katastrophe abzumildern. Doch dabei wollen und dürfen wir die sozialen Rechte, die gesellschaftlich erkämpft wurden, nicht verlieren, sondern sollten sie weiter ausbauen. Nur so können wir mit einer resilienten Gesellschaft und Wirtschaft in eine schwierige Zukunft starten. Doch einfach wird das nicht. Deshalb suchen wir in der 6. Sendung „Wirtschaftspolitik neu Denken“ Wege hin zu einer sozial-ökologische Transformation. Gemeinsam mit unseren Expert*innen:

Manuela Kropp von attac

Tim Voss von der Arbeitnehmerkammer Bremen

Mechthild Schrooten von der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik

Dierk Hirschel von ver.di

besprechen wir dabei zuerst die Probleme, die dieser Umformung unserer Wirtschaft entgegenstehen, blicken dann auf die Akteurinnen und Akteure, die sie in Gang setzen können, um einen Lösungsansatz herauszuarbeiten und konkrete Handlungsempfehlungen für die Hörerinnen und Hörer zu geben.

6. Teil Wirtschaftspolitik neu denken – Erstausstrahlung: 27.04.2023 – 54:14

Illustration: Anne Riedl

Verantwortlicher Redakteur, Diskussionsleitung und Moderation: Fabian Ekstedt

Faktenblock: David Westphal

Wirtschaftspolitik neu denken! ist eine Podcast-Reihe des Freien Radios LORA München in Kooperation mit mit der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik e.V., der Arbeitnehmerkammer Bremen, Attac und dem Bereich Wirtschaftspolitik bei ver.di.