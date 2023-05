Deutscher Erdüberlastungstag ist heute

Es gibt Tage, die möchte man nicht mit Feierlichkeiten begehen. Einer dieser Tage ist der Erdüberlastungstag. Ungleich anderer Feiertage und Welttage ist er selten am gleichen Datum und tendenziell immer früher. Seit 2003 berechnet das Global Footprint Network diesen Tag für viele Staaten und den Globus. 1970 war das letzte Jahr, in dem wir global nur vom Überschuss des Planeten gelebt haben. Nach dem Erdüberlastungstag zehren wir am Kapital des Planeten, statt von den Zinsen zu leben. Der deutsche Erdüberlastungstag ist heute. Was das bedeutet, erklärt uns Stefan Küper von Germanwatch.

Ein Interview von David Westphal mit Stefan Küper, Germanwatch – 03.05.2023 – 11:07 Minuten