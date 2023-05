We can never fly first class, eine griechisch-jüdische Spurensuche

Yara Haskiel, die Enkelin eines von den Nazis aus Thessaloniki deportierten Juden, erzählt in einer Videoinstallation ihre Familiengeschichte, die auch gleichzeitig die Geschichte der fast ausgelöschten jüdischen Gemeinde in Thessaloniki ist. Ihr Großvater baute sich nach dem Krieg ein neues Leben in München auf, wurde hier Teil der griechisch-jüdischen Community.

Diese Ausstellung in der Galerie Einwand ist Teil des Projektes: „Migration bewegt die Stadt. Perpektiven wechseln“ des Münchner Stadtmuseums. Die Sendung enthält eine kurze Einführung von Simon Goeke, in das Projekt und die Galerie Einwand, danach kommt die Künstlerin auch im Gespräch selbst zu Wort.

Ein Beitrag von Beate Stoelzl – 01.05.2023 – 14:27 Minuten