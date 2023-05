Lidls Ökolüge mit Einwegflaschen

„Hallo, auf dieser Seite zeigen wir, warum ausgerechnet eine Einwegflasche eine der ökologischsten Flaschen sein soll“, so sagt es Günter Jauch in einer Werbekampagne für Lidl. Und was es für eine große Kampagne ist. Internetseite, Webvideos, Plakatwerbung und Günter Jauch. Das Unternehmen muss sich davon schon etwas erhoffen. Nämlich ein sattes Umsatzplus bei ihrem Plastikflaschenwasser in Einwegflaschen. Das Unternehmen hat dafür sogar extra eine Studie beim ifeu-Institut in Auftrag gegeben. Wir haben mit Barbara Metz von der deutschen Umwelthilfe über die doch sehr überraschenden Ergebnisse einer Konzern-finanzierten Studie und der dazu passenden Werbung gesprochen, und wollten wissen: Was bewirbt Lidl da eigentlich mit ihrer Kreislaufflasche?

Ein Interview von David Westphal mit Barbara Metz, DUH – 04.05.2023 – 08:09 Minuten