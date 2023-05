Grün-roter Antrag an die Stadtverwaltung: „Nachhaltige und faire Beschaffung bei Arbeits- und Dienstkleidung“

Am 24. April 2023 wurde der Fashion Revolution Day begangen. Der Anlass dafür ist: Vor zehn Jahren, am 24. April 2013, stürzte die Textilfabrik Rana Plaza in Bangladesch ein. Bis heute gilt das Unglück als eines der größten in der Geschichte der globalen Textilindustrie. 1134 Menschen starben.

Der 24. April ist aber nicht nur Tag der Erinnerung an den Fabrikeinsturz, sondern auch Tag der Kritik an der Verantwortungslosigkeit und Ignoranz vieler Unternehmen: gegenüber lebensbedrohlichen Arbeitsbedingungen, Armutslöhnen, durch sie verschuldete Umweltkatastrophen und Repressalien gegen Gewerkschaften und Beschäftigte in globalen Lieferketten.

Passend zu diesem Tag hat auf Initiative der grünen Stadträtin Julia Post die Rathauskoalition den Antrag „Nachhaltige und faire Beschaffung im Textilbereich: Arbeits- und Dienstkleidung“ eingebracht. Darüber haben wir mit Julia Post am Fashion Revolution Day gesprochen.

